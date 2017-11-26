Американцу не разрешили взлететь на собранной в гараже ракете

Американец Майк Хьюз не получил разрешения на полет на своей самодельной ракете, запланированный с целью проверить, круглая ли Земля. Об этом сообщает Washington Post, передает 112.ua.

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61-летний Хьюз считает себя сторонником теории плоской Земли, и потому несколько лет собирает у себя в гараже ракету, с помощью которой собирается проверить ее округлось. Старт его ракеты, на которой он собирался подняться на высоту 600 метров, был запланирован на субботу.

По его словам, Бюро по управлению государственными и общественными землями США не дало разрешение на старт ракеты с общественной территории, хотя год назад дало ему устное разрешение.

"Так всегда происходит, когда имеешь дело с любым государственным агентством", - сказал изобретатель. Впрочем, по данным издания, в местном филиале этой организации утверждают, что Хьюз к ним не обращался.

Как сообщал УНИАН, в сентябре российский телеканал выпустил фильм о том, что Земля плоская, а NASA всех обманывает.