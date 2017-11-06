Заммэра Черкасс оконфузился, поставив город на "х" место (видео)

На утреннем совещании в Черкасском горсовете 6 ноября заместитель городского головы Геннадий Шевченко перепутал римскую цифру Х с буквой "х".

Читайте такжеТрамп во время телефонного разговора перепутал Туска с Юнкером

Курьезный случай произошел во время речи директора департамента финансовой политики Наталия Джуган, передает ТРК Викка.

Шевченко никак не мог понять, что за место "х" занимают Черкассы. Коллеги объяснили ему, что это означает "хорошее место".

Наталия Джуган растолковала чиновнику, что "палочка и "х" – это девять, а без палочки – десять". Через несколько секунд ей снова пришлось повторять это, потому что заместитель мэра попросил вернуть картинку и еще раз переспросил, что значит "х" место.

Как сообщал УНИАН, в программе на "Прямом канале" проводился опрос: какого президента вы хотели бы для Украины? Предлагали выбрать из двух кандидатур – Вацлава Гавела и Ким Чен Ына. Когда вопрос вывели на экран, Гавела назвали Вроцлавом.