Китаец вместе со своим дорогим Rolls-Royce провалился под землю среди дороги (видео)
18:23, 03 октября 2017Курьёзы
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Инцидент произошел, когда мужчина остановился на светофоре в ожидании зеленого света.
Когда покупаешь автомобиль почти за миллион долларов, меньше всего хочется попасть на нем в аварию. А еще меньше – потерять авто не по своей вине. В этом отношении не очень повезло одному из жителей китайского города Харбин, Rolls-Royce которого провалился под землю. Инцидент был зафиксирован камерой и сразу же попал в соцсети.
По словам владельца автомобиля, он остановился на светофоре в ожидании зеленого света. Как вдруг земля задрожала и начала проваливаться прямо под колесами автомобиля. В результате машина, приобретенная за $755 тыс., оказалась в трехметровой яме. И хотя мужчина был очень расстроен поврежденным имуществом, все-таки ему самому удалось избежать серьезных травм.
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