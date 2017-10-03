Китаец вместе со своим дорогим Rolls-Royce провалился под землю среди дороги (видео)

Когда покупаешь автомобиль почти за миллион долларов, меньше всего хочется попасть на нем в аварию. А еще меньше – потерять авто не по своей вине. В этом отношении не очень повезло одному из жителей китайского города Харбин, Rolls-Royce которого провалился под землю. Инцидент был зафиксирован камерой и сразу же попал в соцсети.

По словам владельца автомобиля, он остановился на светофоре в ожидании зеленого света. Как вдруг земля задрожала и начала проваливаться прямо под колесами автомобиля. В результате машина, приобретенная за $755 тыс., оказалась в трехметровой яме. И хотя мужчина был очень расстроен поврежденным имуществом, все-таки ему самому удалось избежать серьезных травм.