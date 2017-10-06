В Польше можно позавтракать жареным "Трампом и Меркель" (видео)

Польский повар выпекает блины с лицами мировых политиков. Сначала Яцек Бундира рисует портрет уважаемой персоны сырым закрашенной тестом, а потом запекает кулинарно-политический шедевр.

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В своей работе использует преимущественно природные красители – шпинат или свеклу, впрочем иногда пользуется и искусственными.

Кулинар признается, что портреты и не имеют стопроцентного сходства, но лица узнаваемые и вкусные.

Как сообщал УНИАН, в центре Вашингтона недалеко от Белого дома установили гигантскую надувную фигуру американского президента Дональда Трампа в виде крысы.