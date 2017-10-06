В Польше можно позавтракать жареным "Трампом и Меркель" (видео)
09:18, 06 октября 2017Курьёзы
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Дональда Трампа или Ангелу Меркель предлагают на завтрак в Польше.
Польский повар выпекает блины с лицами мировых политиков
Польский повар выпекает блины с лицами мировых политиков. Сначала Яцек Бундира рисует портрет уважаемой персоны сырым закрашенной тестом, а потом запекает кулинарно-политический шедевр.
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В своей работе использует преимущественно природные красители – шпинат или свеклу, впрочем иногда пользуется и искусственными.
Кулинар признается, что портреты и не имеют стопроцентного сходства, но лица узнаваемые и вкусные.
Как сообщал УНИАН, в центре Вашингтона недалеко от Белого дома установили гигантскую надувную фигуру американского президента Дональда Трампа в виде крысы.
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