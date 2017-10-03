В Китае турист сбежал из отеля по проводу, чтобы не платить за номер (видео)

В Китае турист, не пожелавший платить за номер в отеле, предпринял попытку сбежать по проводу на высоте 19-этажного дома, перебравшись в другое здание. Об этом сообщает Mashable.

На кадрах видно, как турист покидает номер по натянутому проводу. После нескольких секунд балансирования мужчина повисает на нем.

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Спуститься на землю мужчине помогли спасатели и пожарные, после чего его арестовала полиция. Газета China Daily отмечает, что мужчина застрял довольно близко к высоковольтным линиям электропередач, и ему повезло, что он не задел их.

Теперь мужчине предстоит оплатить не только номер, но и крупный штраф. Насколько большим был счет, не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в Англии спасателям пришлось эвакуировать с горы обкуренных туристов.