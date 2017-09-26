В Англии спасателям пришлось эвакуировать с горы обкуренных туристов

Группа туристов застряла на самой высокой горе в Англии из-за употребления марихуаны, после чего им потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщила в Twitter полиция графства Камбрия на северо-западе страны, где и произошел инцидент, как пишет "Лента.ру".

Как уточняет The Independent, вечером в субботу, 23 сентября, четверо путешественников поднялись на гору Скофелл-Пайк высотой 978 метров. Там они накурились марихуаны, после чего поняли, что передвигаться самостоятельно уже не могут. Отдыхающие позвонили в полицию с просьбой о помощи.

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В итоге к туристам, помимо стражей порядка, направили спасателей, медиков и добровольцев, а также задействовали авиацию. Спустя более трех часов поисков они были эвакуированы с горы.

В полиции Камбрии подчеркнули, что участвовавшие в операции подвергали свою жизнь риску. Стражи порядка также раскритиковали поведение туристов.