Переночевать в спальне Хусейна можно за $170

Переночевать в роскошной спальне Саддама Хусейна теперь может каждый желающий. Стоит это сто семьдесят американских долларов. Прежний дворец иракского президента превратили в гостиницу.

Долгое время сооружение в провинции Вавилон служило военной базой для американцев и поляков. Потом дворец восстановили и превратили в гостиницу.

Довольно много иракцев приезжают сюда, чтоб просто посмотреть на дворцовые залы и пройтись по садам. Местным жителям даже позволяют устраивать там пикники. Особенно популярна гостиница среди молодых. Молодые пары чаще всего заказывают бывшую спальню Саддама Хусейна.

5 канал