Переночевать в спальне Хусейна можно за $170
14:24, 26 апреля 2009Курьёзы
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Дворец превратили в гостиницу
Переночевать в роскошной спальне Саддама Хусейна теперь может каждый желающий. Стоит это сто семьдесят американских долларов. Прежний дворец иракского президента превратили в гостиницу.
Долгое время сооружение в провинции Вавилон служило военной базой для американцев и поляков. Потом дворец восстановили и превратили в гостиницу.
Довольно много иракцев приезжают сюда, чтоб просто посмотреть на дворцовые залы и пройтись по садам. Местным жителям даже позволяют устраивать там пикники. Особенно популярна гостиница среди молодых. Молодые пары чаще всего заказывают бывшую спальню Саддама Хусейна.
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