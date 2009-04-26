Переночевать в спальне Хусейна можно за $170

14:24, 26 апреля 2009
Курьёзы
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Дворец превратили в гостиницу

Переночевать в роскошной спальне Саддама Хусейна теперь может каждый желающий. Стоит это сто семьдесят американских долларов. Прежний дворец иракского президента превратили в гостиницу. 

Долгое время сооружение в провинции Вавилон служило военной базой для американцев и поляков. Потом дворец восстановили и превратили в гостиницу.

Довольно много иракцев приезжают сюда, чтоб просто посмотреть на дворцовые залы и пройтись по садам. Местным жителям даже позволяют устраивать там пикники. Особенно популярна гостиница среди молодых. Молодые пары чаще всего заказывают бывшую спальню Саддама Хусейна. 

5 канал

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