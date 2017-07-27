Юнкер перепутал Меркель со своей женой (видео)

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время пресс-конференции не ответил на звонок канцлера Германии Ангелы Меркель, подумав, что звонит его жена, передает Европейская правда.

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27 июля Юнкер, вице-президент Словакии Марош Шефчович и премьер Словакии Роберт Фицо проводили пресс-конференцию, когда у Юнкера зазвонил телефон.

"Это моя жена" - сказал Юнкер. Он отклонил вызов.

Впоследствии, взглянув на экран, он сообщил: "Это была госпожа Меркель". Этот конфуз вызвал смех в зале.

Как сообщал УНИАН, в марте президент США Дональд Трамп проигнорировал стандартную дипломатическую процедуру рукопожатия с Меркель во время приема в Белом доме. В администрации президента США позже объяснили комическую ситуацию тем, что Трамп не расслышал ни призывы журналистов, ни реплику Меркель, которая сказала: "Они хотят, чтобы мы пожали руки".