Белый дом объяснил, почему Трамп не пожал руку Меркель (видео)

15:27, 19 марта 2017
Мир
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Администрация президента США сделала попытку сгладить негативное впечатление от поведения Дональда Трампа на встрече с германским лидером 17 марта.

Ангела Меркель и Дональд Трамп / REUTERS

Несмотря на просьбы журналистов и обращение канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президент США не пожал ей руку во время протокольной съемки в Белом доме. В Вашингтоне впервые прокомментировали инцидент, передает DW.

"Я не думаю, что он расслышал вопрос", - пояснил изданию Der Spiegel пресс-секретарь американского лидера Шон Спайсер. Сайт издания привел слова официального представителя Трампа в воскресенье, 19 марта. Произошедшее - это следствие недопонимания, убеждены в пресс-службе главы американского государства.

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Сам Трамп 18 марта в Twitter написал: "Несмотря на то, что вы слышали в фейковых новостях, у меня была потрясающая встреча с германским канцлером".

До этого на своей странице в Facebook он опубликовал фото рукопожатия с Меркель во время пресс-подхода. "У наших двух стран - много общего, наш союз является для мира символом силы", - подчеркнул он.

 

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Теги: #Трамп#Меркель#рукопожатие