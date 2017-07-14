"Даже сеансы экзорцизма не помогут": соцсети отреагировали на предложение нардепов начинать заседания Рады с "Отче наш"
12:07, 14 июля 2017Курьёзы
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В соцсетях шутят, что молитву надо просто немного изменить для чтения в Раде.
В парламенте хотят зачитывать молитву / фото УНИАН
В парламент внесли законопроект № 6722 о молитве "Отче наш" сразу после открытия пленарных заседаний. Авторами такой инициативы стали девять народных депутатов.
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Пользователи соцсетей не смогли обойти вниманием это предложение депутатов, породив ряд шуток:
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