"Даже сеансы экзорцизма не помогут": соцсети отреагировали на предложение нардепов начинать заседания Рады с "Отче наш"

12:07, 14 июля 2017
Курьёзы
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В соцсетях шутят, что молитву надо просто немного изменить для чтения в Раде.

В парламенте хотят зачитывать молитву / фото УНИАН

В парламент внесли законопроект № 6722 о молитве "Отче наш" сразу после открытия пленарных заседаний. Авторами такой инициативы стали девять народных депутатов.

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Пользователи соцсетей не смогли обойти вниманием это предложение депутатов, породив ряд шуток:

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Теги: #молитва в Раде#Отче наш в Раде