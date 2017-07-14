"Даже сеансы экзорцизма не помогут": соцсети отреагировали на предложение нардепов начинать заседания Рады с "Отче наш"

В соцсетях шутят, что молитву надо просто немного изменить для чтения в Раде.

В парламент внесли законопроект № 6722 о молитве "Отче наш" сразу после открытия пленарных заседаний. Авторами такой инициативы стали девять народных депутатов. Читайте такжеВР рассмотрит законопроект о запрете абортов в Украине Пользователи соцсетей не смогли обойти вниманием это предложение депутатов, породив ряд шуток:

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