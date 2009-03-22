Гигантская толпа всю ночь штурмовала вильнюсский центр Akropolis

Толпа, оценить размер которой полиция не смогла, штурмовала в ночь на воскресенье в Вильнюсе торговый центр Akropolis, где с 12.00 до 06.00 все непродовольственные товары продавались со скидкой в 40%.

Как передает РИА «Новости»,люди стали собираться по этому случаю в центре еще с вечера, но должны были ждать полночи, когда кассы перешли на новые цены, отчего образовались многочасовые очереди.

Уже в десять вечера автостоянка возле торгового центра была заполнена, а со всех сторон на дорогах образовались полукилометровые автомобильные очереди. Один из 20 полицейских, регулировавших вход в торговый центр, зло пошутил: "Такое впечатление, что здесь собралась все население Литвы". Очевидцы рассказывают, что полностью толпа рассосалась только к двум часам ночи. Опасаясь жертв в давке, примерно в час ночи полицейские вызвали к месту инцидента несколько машин скорой помощи. Многие, привлеченные рекламой беспрецедентной распродажи, увидев, что творится вокруг центра, разворачивали автомобили, попутно снимая на камеры мобильных телефонов происходящее.

Торгово-развлекательный центр Akropolis вместе с крупнейшей в Балтии торговой сетью Maxima принадлежат литовскому концерну Vilniaus prekyba. Площадь центра - около 110 тысяч квадратных метров. В нем находятся более 200 магазинов разных фирм.