Невероятное везение: парень удрал от трех разъяренных быков (видео)

Видео с парнем, которому удалось не покалечиться, попав на рога сразу трёх разъярённых быков, стало вирусным. Теперь гифки с этим курьёзом ходят по сети, как мэм, иллюстрирующий комичность везения, передает Ink.

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Недавно во время одного из праздников в Испании проходило традиционное шоу энсьерро, в рамках которого по улица города пускают диких быков, перед которыми бежит толпа. В основном в толпе бегут мужчины и парни, которые любят адреналин.

Одним из таких смельчаков стал парень, которому удалось выйти целым после нападения сразу троих быков. При этом животные пытались его проткнуть рогами, а также затоптать. Но ни у одного из быков это не получилось.