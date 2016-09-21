В Австралии корова сбила вертолет
10:27, 21 сентября 2016Курьёзы
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Вертолет Robinson R22 разбился из-за коровы на севере штата Квинсленд в Австралии, где фермеры нередко используют низколетящие вертолеты, чтобы управляться со стадами, разбредающимися по большой площади.
От сбитого вертолета ничего не осталось / brisbanetimes.com.au
Как сообщает Brisbane Times, 35-летний мужчина пытался таким образом загнать свое стадо на ферму около города Коэн, однако вертолет задел лыжами рога одной из коров.
В результате машина потеряла баланс и упала на землю.
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Пилот не получил повреждений, ему удалось покинуть место падения до того, как вертолет загорелся.
Прибывшие пожарные потушили пламя, однако вертолет сгорел полностью.
Сообщается, что корова также осталась невредима.
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