В сети позавидовали внезапно разбогатевшему голубю

Уличный голубь с $20 в клюве навлек на себя недовольство пользователей платформы Imgur. «Голосуйте, если у этой птицы больше денег, чем у тебя», - написал юзер под ником NapalmScatterBrain, который разместил снимок на ресурс. Свои голоса отдали больше 3,5 тыс. пользователей.

«Печаль в том, что у него действительно больше денег, чем у меня», - пишут пользователи. «Проклятые голуби крадут наши деньги!» - посетовал один из посетителей сайта.

Читайте такжеВ Кувейте поймали голубя-курьера c полным рюкзачком наркотиковНекоторые сочли несправедливым то, что $20 достались птице, которая даже не знает, как их потратить. «У всех птиц есть счета», - заключили другие.

В начале июня в Лондоне обнаружили голубя, презирающего людские запреты. В сети стала популярна фотография, на которой птица прогулялась рядом с табличкой на вокзале, призывающей бороться с голубями.