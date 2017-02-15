В Шотландии тюлень-"заяц" решил поплавать на байдарке с гребцом(видео)
22:55, 15 февраля 2017Курьёзы
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В Шотландии тюлень решил поплавать на байдарке с гребцом.
В Шотландии тюлень решил поплавать на байдарке с гребцом
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Гребец Элистар Форест рассказал, что сначала любознательный тюлень долго кружил вокруг него, рассматривал и нюхал оборудование.
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Потом он вскарабкался наверх. Свои невероятные приключения с морским животным мужчина снял на видео и выложил в Интернет.
Как сообщал УНИАН, в Китае пес, убегая из клетки в ветеринарной клинике, освободил еще двух собак.
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