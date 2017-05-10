В Бельгии верблюды сбежали из передвижного цирка, изрядно напугав водителей (видео)

Верблюдов на трассе поймали быстро.

На западе Бельгии животные изрядно напугали водителей. Четверо двугорбых бежали по автотрассе. Читайте такжеОбезьяны украли камеру и устроили фотосессию с друзьями Высвободиться из ограждения цирка им удалось, когда надзиратель плохо закрыл клетку и пошел купать пони. Верблюдов на трассе поймали быстро. Обошлось без жертв и травмированных.

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