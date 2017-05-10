В Бельгии верблюды сбежали из передвижного цирка, изрядно напугав водителей (видео)

14:51, 10 мая 2017
Курьёзы
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Верблюдов на трассе поймали быстро.

В Бельгии четверо верблюдов сбежали из передвижного цирка /

На западе Бельгии животные изрядно напугали водителей.

Четверо двугорбых бежали по автотрассе.

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Высвободиться из ограждения цирка им удалось, когда надзиратель плохо закрыл клетку и пошел купать пони.

Верблюдов на трассе поймали быстро. Обошлось без жертв и травмированных.

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Теги: #Бельгия#цирк#верблюды