В Бельгии верблюды сбежали из передвижного цирка, изрядно напугав водителей (видео)
14:51, 10 мая 2017Курьёзы
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Верблюдов на трассе поймали быстро.
В Бельгии четверо верблюдов сбежали из передвижного цирка / скриншот
На западе Бельгии животные изрядно напугали водителей.
Четверо двугорбых бежали по автотрассе.
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Высвободиться из ограждения цирка им удалось, когда надзиратель плохо закрыл клетку и пошел купать пони.
Верблюдов на трассе поймали быстро. Обошлось без жертв и травмированных.
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