В Киеве появилось новое место для романтических свиданий (фото)

На Майдане Независимости отныне есть новое место для романтических свиданий - памятник влюбленным фонарям.

Символическую скульптуру приурочили к Дню святого Валентина, передает ICTV.

Двухметровый молодой кавалер-фонарь, современный и модный, обнимает свою изысканную невесту в ярко-розовой одежде. Светлая, неугасающая любовь - основной лейтмотив скульптурной композиции.

Автор идеи - художник и кузнец Владимир Билоконь - создал ряд подобных металлических шедевров.

Влюбленные фонари - не просто памятник. К ним может подсесть любой желающий. И уже через 15 минут после открытия композиции непосредственно перед телекамерами первая пара проявила свои чувства поцелуями. //