В Киеве появилось новое место для романтических свиданий (фото)
10:19, 13 февраля 2009Курьёзы
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Влюбленные фонари – не просто памятник..
На Майдане Независимости отныне есть новое место для романтических свиданий - памятник влюбленным фонарям.
Символическую скульптуру приурочили к Дню святого Валентина, передает ICTV.
Двухметровый молодой кавалер-фонарь, современный и модный, обнимает свою изысканную невесту в ярко-розовой одежде. Светлая, неугасающая любовь - основной лейтмотив скульптурной композиции.
Автор идеи - художник и кузнец Владимир Билоконь - создал ряд подобных металлических шедевров.
Влюбленные фонари - не просто памятник. К ним может подсесть любой желающий. И уже через 15 минут после открытия композиции непосредственно перед телекамерами первая пара проявила свои чувства поцелуями. //
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