Лавров снова оговорился и назвал "ЛНР" "лаосской республикой" (видео)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова оговорился и назвал пророссийских боевиков на Донбассе представителями «лаосской» вместо «Луганской народной республики».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Москве по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером, говоря о необходимости расследовать факт подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ на временно оккупированной территории Луганской области.

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«Обменялись мнениями о том, как обеспечить объективное транспарентное расследование. Господин Заньер как генеральный секретарь ОБСЕ будет предпринимать оперативные действия в этой связи», - сказал Лавров.

«Исходим из того, что в расследовании должны участвовать наряду с СММ (ОБСЕ) и представители (Трехсторонней контактной группы) и Совместный центр координации и контроля, и власти Украины, и провозглашенной лаосской… «Луганской народной республики», - сказал Лавров.

Он заявил, что меры по обеспечению безопасности сотрудников миссии должны быть ужесточены.

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Как известно, Лавров не впервые называет "лаосской народной республикой" пророссийских боевиков, которые контролируют часть Луганской области.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое расположено на территории, подконтрольной боевикам "ЛНР". Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения. Погибший был гражданином США, ранены - наблюдатели из Германии и Чехии.