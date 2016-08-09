"Лаосская народная республика": Лавров оговорился, комментируя покушение на главаря "ЛНР" Плотницкого (видео)
14:26, 09 августа 2016Курьёзы
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров оговорился, когда комментировал покушение на главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.
REUTERS
Глава российского МИД перепутал слова в аббревиатуре "ЛНР".
"Я говорю о покушении на руководителя провозглашенной Лаосской... Ой, Господи. "Луганской народно-демократической республики" господина Плотницкого", - заявил он.
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Слово "Луганская" Лаврову далось не с первого раза.
Как сообщал УНИАН, утром 6 августа в Луганске взорвали автомобиль главаря "ЛНР".
Спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что украинская сторона не причастна к покушению на Плотницкого.
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