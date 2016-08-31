В США арестован бездомный Владимир Путин

Отчаявшись утихомирить его, директор магазина вызвал полицию, передает Би-би-си.

Журналистка Вада Моссават с сайта GossipExtra поспешила успокоить читателей, сообщив, что "КГБ вызывать не пришлось, и маловероятно, чтобы случившееся вылилось в международный инцидент, потому что этот Путин не является российским президентом".

"Этот Путин является 48-летним бомжом из Уэст-Палм-Бич, - продолжает Моссават, - а не 63-летним диктатором, который любит ходить без рубашки".

Полиция арестовала американского Путина и предъявила ему обвинения в незаконном нахождении на чужой территории и сопротивлении аресту без применения насилия, за что ему грозит меньше года тюрьмы.

"Согласно тюремным архивам, в остальном он чист перед законом - в отличие от российского Путина, который все время попадает во всякие истории: то журналистов убьет, то в Крым вторгнется", - замечает напоследок американский журналист.

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Американский Путин поначалу отказался сообщить свое имя, и полиция зарегистрировала его под универсальным обозначением Джон Доу. Но в полицейском рапорте о задержании крикуна он уже значится под именем Владимир Путин.

День спустя флоридский Путин вышел из тюрьмы под залог в 1000 долларов. Ему приказано явиться в суд в конце сентября.

10-й канал местного телевидения не смог побороть соблазна проехаться по адресу настоящего Путина и заметил в конце своего репортажа: "Между тем, неясно, ходит ли сам по магазинам российский президент, который тоже носит имя Путин".