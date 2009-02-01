Чавес отменил День святого Валентина

Президент Венесуэлы Уго Чавес отменил в этом году отмечаемый 14 февраля День святого Валентина и объявил "неделю любви", сообщило в субботу венесуэльское телевидение TVR.

Сделал он это в связи с проведением 15 февраля конституционного референдума об отмене ограничений на переизбрание президента и других представителей власти. Если по результатам референдума будет одобрена поправка к Конституции, Чавес, полномочия которого истекают в 2012 году, сможет в третий раз выдвинуть свою кандидатуру для участия в следующих президентских выборах и, в случае победы, сохранить за собой власть до 2019 года.

"Четырнадцатого числа не будет времени абсолютно ни на что лишнее. Мы будем готовиться к битве", - заявил Чавес на митинге своих сторонников в Каракасе, который транслировался в телеэфире.

"А потом мы отметим целую неделю любви, или даже больше, вплоть до карнавала. Тогда я смогу лечь в гамак и спать трое суток", - добавил президент Венесуэлы.

Чавес призвал граждан страны проявить активность на предстоящем референдуме, в ходе которого его поддержат, как он надеется, не менее семи миллионов человек. По его мнению, он потерпел поражение во время подобного плебисцита в декабре 2007 года именно из-за низкой явки избирателей.

День святого Валентина - праздник всех влюбленных - отмечается уже более 16 столетий. В этот день в 269 году был казнен молодой священник Валентин, венчавший желающих вопреки запрету римского императора Клавдия Второго, считавшего, что женитьба отвлекает воинов от государственных дел. Перед смертью священник оставил нравящейся ему девушке письмо с объяснением в любви. Отсюда и пошли открытки-валентинки.

Через двести лет Валентина провозгласили святым всех влюбленных. Всемирный праздник признаний в любви теперь отмечается повсеместно.

РИА Новости