"Аргументы закончились": Кобзон "плевать" хотел на Украину из-за Евровидения

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон вновь высказался против участия России в конкурсе «Евровидение-2017».

Об этом сообщает ТАСС.

«Плевать триста раз на эту русофобскую страну. Не надо никого посылать – ни Самойлову, ни кого-то другого», - заявил Кобзон.

По его словам, пусть «Евровидение» решает, проводить или нет конкурс в Украине.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, "решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины". По данным СМИ, Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" в оккупированном Россией Крыму. Эту информацию уже подтвердили в Кремле.