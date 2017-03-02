Журналисты попробовали на вкус картриджи для игровых "приставок" (видео)
14:44, 02 марта 2017Курьёзы
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Представители игровых изданий в своих обзорах на Nintendo Switch отметили крайне неприятный вкус картриджей консоли. Многие журналисты решили проверить его на себе.
Журналисты попробовали на вкус горькие картриджи Nintendo Switch / скриншот
Об этом сообщает Kotaku.
Nintendo заявила, что на картриджи нанесен денатониум бензоат, который является безвредным, но обладает очень горьким вкусом. Это сделано для того, чтобы предотвратить попадание картриджей в рот маленьким детям.
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Редакторы The Verge, IGN и других крупных игровых изданий решили испытать защитные свойства на себе и подтвердили, что вкус картриджей Nintendo Switch очень неприятен.
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