Журналисты попробовали на вкус картриджи для игровых "приставок" (видео)

Об этом сообщает Kotaku.

Nintendo заявила, что на картриджи нанесен денатониум бензоат, который является безвредным, но обладает очень горьким вкусом. Это сделано для того, чтобы предотвратить попадание картриджей в рот маленьким детям.

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Редакторы The Verge, IGN и других крупных игровых изданий решили испытать защитные свойства на себе и подтвердили, что вкус картриджей Nintendo Switch очень неприятен.