Журналисты попробовали на вкус картриджи для игровых "приставок" (видео)

14:44, 02 марта 2017
Курьёзы
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Представители игровых изданий в своих обзорах на Nintendo Switch отметили крайне неприятный вкус картриджей консоли. Многие журналисты решили проверить его на себе.

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Об этом сообщает Kotaku.

Nintendo заявила, что на картриджи нанесен денатониум бензоат, который является безвредным, но обладает очень горьким вкусом. Это сделано для того, чтобы предотвратить попадание картриджей в рот маленьким детям.

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Редакторы The Verge, IGN и других крупных игровых изданий решили испытать защитные свойства на себе и подтвердили, что вкус картриджей Nintendo Switch очень неприятен.

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