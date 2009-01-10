Женщине пришлось доказывать врачам, что она еще жива

Бюрократическим кошмаром обернулась для жительницы Кейптауна в Южной Африке попытка доказать врачам, что она еще жива, чтобы добиться прописанных ей таблеток от высокого давления, сообщает газета "Кейп-Аргус" (Cape Argus).

Три месяца 56-летняя Алма Арендс отстаивала свои права в одном из местных госпиталей после того, как в октябре прошлого года врачи заявили, что не могут больше выдавать таблетки этой пациентке, поскольку она числится умершей. Чтобы выдачу лекарства возобновить, госпиталь потребовал от Арендс обратиться в полицию за документальным подтверждением того, что она все-таки жива.

Решить проблему помогло вмешательство соседа женщины, который представляет политическую партию "Независимые демократы". Теперь, как сообщает газета, госпиталь обещает обеспечить лекарствами пациентку, по ошибке зачисленную в список умерших.

РИА Новости