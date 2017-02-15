Катастрофа MH17: Bellingcat назвал имя вероятного организатора перевозки "Бука" (фото)

Согласно докладу, Дубинский известен также как боец "вооруженных сил" так называемой "ДНР" под позывным "Хмурый".

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По данным экспертов, транспортировкой "Бука" занимались служащие 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения вооруженных сил России.

К такому выводу эксперты Bellingcat пришли, изучив фотографий в соцсетях военных, которые были сделаны в Ростовской области во время транспортировки установки.

Как сообщал УНИАН, международная команда журналистов-расследователей из проекта Bellingcat подготовила два доклада, в которых содержатся новые подробности об обстоятельствах катастрофы в 2014 году Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком.

Один из докладов Bellingcat о "Хмуром", второй не будут публиковать вовсе, так как он содержит информацию, которая может навредить следствию.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили «Боинг» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.