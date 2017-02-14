В Китае пес, убегая из клетки в ветеринарной клинике, освободил еще двух собак (видео)

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Пес сначала сумел открыть свою клетку. Он разгрыз дверь и попал в другую комнату.

Там он освободил из клетки двух других собак, но преодолеть входные двери сообщники все же не смогли.

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Смотрители клиники недоумевают в этом случае, ведь открыть клетку очень трудно для пса.

Как сообщал УНИАН, недавно пакистанский голубь-шпион, захваченный индийцами в плен, совершил попытку побега.