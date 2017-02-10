Юнкер не исключил, что споет в дуэте с Гройсманом на открытии Евровидения-2017 в Киеве
14:23, 10 февраля 2017Курьёзы
730
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригласил президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера посетить Киев во время конкурса Евровидение-2017 в Киеве.
Гройсману в Європі сьогодні багато чого наобіцяли... / REUTERS
Об этом сообщает Depo.ua.
"Я могу сказать, что мы с премьер-министром можем спеть в начале Евровидения", - пошутил Юнкер, но приехать не обещал.
Читайте такжеУкраина получит безвизовый режим с ЕС к лету - Юнкер
При этом Гройсман предал ему символ украинского "Евровидения" в рамочке.
"Вы впервые посетили Украину в 1997 году, в этом году уже 20 лет прошло. И хороший повод посетить Украину во время проведения "Евровидения". Рассчитываю на то, что будем приветствовать вас", - отметил Гройсман.
Напомним, что организаторы "Евровидения-2017" уже показали эскиз мультимедийной сцены песенного конкурса. Конкурс состоится в мае.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter