Юнкер не исключил, что споет в дуэте с Гройсманом на открытии Евровидения-2017 в Киеве

Об этом сообщает Depo.ua.

"Я могу сказать, что мы с премьер-министром можем спеть в начале Евровидения", - пошутил Юнкер, но приехать не обещал.

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При этом Гройсман предал ему символ украинского "Евровидения" в рамочке.

"Вы впервые посетили Украину в 1997 году, в этом году уже 20 лет прошло. И хороший повод посетить Украину во время проведения "Евровидения". Рассчитываю на то, что будем приветствовать вас", - отметил Гройсман.

Напомним, что организаторы "Евровидения-2017" уже показали эскиз мультимедийной сцены песенного конкурса. Конкурс состоится в мае.