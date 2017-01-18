Иранец, пытаясь нелегально попасть в Германию в холодильнике, по ошибке приехал в Украину (видео)

Гражданина Ирана, который скрывался в рефрижераторе, задержали украинские пограничники. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что иранец нелегально пытался попасть в ЕС, он думал, что едет в Германию.

«Мужчина был уверен, что направляется в Германию, куда и хотел незаконно попасть, скрываясь среди груза», - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что находясь в холодильной камере более трех суток, нелегал мог умереть от переохлаждения.

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«Группа осмотрителей, которая обнаружила иностранца, можно сказать, спасла ему жизнь», - отметили пограничники.

Сейчас мужчину доставили в пункт временного содержания Черновицкого пограничного отряда, где его будет осмотрено и оказано необходимую медицинскую помощь. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств правонарушения.

«Дальнейшую судьбу незаконного мигранта будет решать суд. Скорее всего, мужчину в дальнейшем отправят на Родину», - говорится в сообщении на сайте госпогранслужбы.

Как сообщал УНИАН ранее, молодая женщина была задержана на испанской территории при попытке контрабанды подростка – африканского мигранта, спрятаного в ее чемодане.

Представители власти остановили 22-летнюю женщину на пограничном переходе в городе Сеута, одном из двух испанских анклавов в Северной Африке, смежного с Марокко. 19-летний мигрант из Габона был найден спрятаным внутри чемодана. Человеку сразу же предложили медицинскую помощь из-за недостатка кислорода внутри компактной дорожной сумки, говорится в заявлении испанской Гражданской гвардии.