В Китае ссора между строителями завершилась битвой на бульдозерах

Как рассказали журналистам в полиции северного Китая, в результате инцидента как минимум две машины оказались перевернутыми посреди проезжей части. Битва проходила на глазах у прохожих и водителей проезжавших мимо автомобилей, которым пришлось уворачиваться от бульдозеров.

Инцидент произошел в субботу, 16 апреля, в уезде Синтан провинции Хэбэй. Представитель местного муниципалитета спустя два дня расказал журналистам, что повздорившие строители работают на две фирмы, которые не поделили один проект.

Читайте такжеКитайский контрабандист пытался пересечь границу, обклеив себя почти сотней iPhoneПо данным СМИ, строительный сектор Китая сейчас переживает спад, сократившись на две трети по отношению к пику прошлого десятилетия. Между тем, экономика Китая в первом квартале выросла на 6,7%.