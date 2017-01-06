"Ранняя Пасха": в Германии весь пляж засыпало "киндер-сюрпризами" (фото, видео)
14:41, 06 января 2017Курьёзы
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В Германии жители острова Лангеог обнаружили на берегу Северного моря десятки тысяч пластиковых яиц с игрушками внутри.
apnews.com
Об этом сообщает Associated Press.
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HaHaHa, ich habe nur heute erfahren, was der Sturm gestern auf #Langeoog angespült hat #Grad#Feiertag#Jury#Kälte#Plastikeierpic.twitter.com/uQLQsIG636— Erdollum (@Erdollum666) 6 января 2017 г.
Vor #Langeoog wurde ein Container mit #Plastikeiern angespühlt. Mehrere 100Tsd. der Spielzeuge liegen nun am #Strand. pic.twitter.com/RkcUY6VEBQ— Polizei Aurich / WTM (@Polizei_AUR_WTM) 4 января 2017 г.
Предположительно, яйца находились в контейнере и были потеряны грузовым судном по пути в Бремерхафен. На берегу были также найдены кирпичики из конструктора Lego.
Сейчас местные жители занимаются уборкой пляжа.
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