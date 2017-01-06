"Ранняя Пасха": в Германии весь пляж засыпало "киндер-сюрпризами" (фото, видео)

‍Об этом сообщает Associated Press.

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Предположительно, яйца находились в контейнере и были потеряны грузовым судном по пути в Бремерхафен. На берегу были также найдены кирпичики из конструктора Lego.

Сейчас местные жители занимаются уборкой пляжа.

Ранее в Лондоне лошадь попыталась сесть в автобус.