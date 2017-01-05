В Лондоне лошадь попыталась сесть в автобус (фото)
Мэр главного города острова Джерси Саймон Кроуфорд, гуляя по Лондону, увидел "весьма странную сцену", а именно: лошадь пыталась зайти в автобус.
Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Как выяснилось, офицер конной полиции Дэн Смит просто-напросто оказывал помощь мужчине в обычном рейсовом автобусе, которому внезапно стало плохо, а его конь Инвиктор решил не отставать.
Как выразился представитель столичной полиции, Инвиктор продемонстрировал, что он - надежный член команды.
Конная полиция ежедневно патрулирует улицы Лондона и отвечает на вызовы, как любое другое полицейское подразделение.
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Представитель лондонской "скорой помощи" добавил: "Нам поступил вызов, что человеку стало плохо на Аппер-стрит. Мы оказали помощь человеку на месте, в больницу никого доставлять не пришлось".
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