В Лондоне лошадь попыталась сесть в автобус (фото)

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Как выяснилось, офицер конной полиции Дэн Смит просто-напросто оказывал помощь мужчине в обычном рейсовом автобусе, которому внезапно стало плохо, а его конь Инвиктор решил не отставать.

Как выразился представитель столичной полиции, Инвиктор продемонстрировал, что он - надежный член команды.

Конная полиция ежедневно патрулирует улицы Лондона и отвечает на вызовы, как любое другое полицейское подразделение.

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Представитель лондонской "скорой помощи" добавил: "Нам поступил вызов, что человеку стало плохо на Аппер-стрит. Мы оказали помощь человеку на месте, в больницу никого доставлять не пришлось".

Ранее в России ворона не пустила эстонца домой, забрав у него паспорт на границе.