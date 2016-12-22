Суд разрешил следователю ГПУ изъять из администрации Путина письмо Януковича

Суд дал разрешение следователю ГПУ временный доступ к вещам и документам, находящихся во владении Администрации президента России.

Соответствующее решение вынес Печерский райсуд Киева по ходатайству старшего следователя по особо важным делам Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Украины Вадима Приймачка в уголовном производстве о государственной измене Виктора Януковича.

"В случае невыполнения постановления о временном доступе к вещам и документам следователь судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства, которой предоставлено право на доступ к вещам и документам на основании постановления, имеет право постановить определение о разрешении на проведение обыска согласно положениям этого Кодекса с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов", – сказано в решении суда.

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Следователь аргументирует необходимость доступа тем, что Янукович якобы обращался с письменным заявлением к Путину с просьбой использовать Вооруженные Силы России на территории Украины.

Напомним, 14 декабря Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание экс-президента-беглеца Виктора Януковича и доставки его в суд.

Так суд удовлетворил ходатайство прокурора Главной военной прокуратуры Кравченко о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого Януковича с целью его поводу для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.