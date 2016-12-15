Суд дал разрешение на задержание Януковича (документ)

Об этом на своей странице в Facebook написал глава ГПУ Юрий Луценко.

Он отметил, что это решение было принято 14 декабря 2016 года на закрытом судебном заседании.

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Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокурора Главной военной прокуратуры Кравченко о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого Януковича с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, ранее ГПУ заявила о готовности отправить в Россию следователя для допроса Януковича. "Мы готовим запрос о допросе Януковича в качестве подозреваемого. Просим о личном участии нашего следователя на допросе. Также отмечаем, что готовы к видеоконференции", – сказал Горбатюк.