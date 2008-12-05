Кризис ударит и по новогодним корпоративам

Компании существенно сужают списки своих партнеров и клиентов, которым они преподнесут корпоративные подарки на новый год.

Украинские компании активно пересматривают бюджеты на новогодние корпоративные подарки своим клиентам и партнерам, пишет "Дело". Уже сейчас объемы заказов компаний по производству сувенирной продукции сократились на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В нашей компании объемы заказов подарочных наборов значительно упали. А те клиенты, которые не отказывались, пересмотрели свои бюджеты в сторону уменьшения. Экономят на качестве поли-графии, объемах тиража, сложности изготовления сувенирной продукции», — рассказывает Егор Пекуровский, управляющий партнер компании United Benefits Group. Чтобы не стать жертвами кризиса, производители идут на уступки своим клиентам. «В этом году мы на 50% снизили минимальную стоимость подарка — со 100 до 55 гривен за одну единицу продукции», — рассказывает Тамара Козюк, директор сети магазинов индивидуальной футболки e-prikid.com.ua.

Если кто и получит подарок под елочку, то это VIP-клиенты. На них компании экономить не собираются. По словам Елены Нейман, директора компании VIP Crystal, количество заказов у них ничуть не уменьшилось. «Чем ближе Новый год, тем больше заказов. Мы вынуждены работать по 24 часа в сутки. В этом году компании заказывают множество стел с гравировкой, логотипом из золота. К примеру, отель «Опера» в этом году заказал стелы стоимостью от 2 тысяч гривен за штуку», — рассказывает Нейман. В VIP Crystal уже разместили свои заказы компания Coca-Cola (машинки из новогодней рекламы) и «Богдан» (автобусы в миниатюре). «Одна известная компания заказала хрустальный гроб в человеческий рост. Мы его не приняли, поскольку изделие получилось бы очень тяжелое», — смеется Нейман.