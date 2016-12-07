Террористы запугивают жителей "ЛНР" "отравленной" украинской водой, которая превратит их в зомби

Террористы "ЛНР" утверждают, что Украина не подает воду в оккупированные районы Луганщины не из-за долгов, а из-за того, что планирует заразить ее специальными американскими химикатами, которые "зомбируют" все население захваченных боевиками территорий, а на это требуется определенное время. Об этом депутат и координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук написал в своем Facebook.

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"В "ЛНР" придумали "объяснение", с какой целью Киев прекратил водоснабжение оккупированных районов. Согласно информации, распространяемой боевиками среди местных жителей в "ЛНР", украинские власти дали указание организовать химическое заражение поставляемой воды "для зомбирования" населения оккупированных районов некими завезенными из США химикатами, и якобы на время запуска оборудования для "заражения" водоснабжение прекращено", - написал Тымчук.

Он подчеркнул, что о многомиллионных долгах "ЛНР" за воду не упоминается.

"Одновременно в "ДНР" и "ЛНР" подконтрольные боевикам "СМИ" получили указание раздувать тему прекращения водоснабжения в контексте "зверств киевской хунты", "негуманного обращения с мирными жителями Донбасса", "преступлений украинской власти против собственного народа" (в последнем случае население "ЛДНР" представляется как "народ Украины", при этом противопоставление "ЛДНР" как неких отдельных "государственных образований" "фашистской Украине" пропагандистов не смущает). Согласно указаниям, главным виновником и инициатором данных "преступлений" Киева следует выставлять секретаря СНБО А.Турчинова", - добавил Тымчук.

Как сообщалось, коммунальное предприятие "Попаснянский районный водоканал" является поставщиком воды для 80 тыс. жителей Луганской области, которые проживают на контролируемой украинской властью территории, а также около 1,2 млн жителей Луганщины – на временно оккупированных территориях. Оккупанты не рассчитываются за воду, которая идет на контролируемую ими территорию из подконтрольной украинской власти части Луганской области.

Следовательно, в Попаснянском водоканале возникла значительная задолженность перед ООО "Луганское энергетическое объединение" за потребленную электрическую энергию.

1 декабря, было прекращено электроснабжение КП "Попаснянский районный водоканал", который подавал воду в оккупированные районы.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября на брифинге по итогам переговоров глав МИД "нормандского формата" в Минске министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия выступает против рассмотрения любых механизмов относительно осуществления выплат Украине за водоснабжение в оккупированную часть Луганской области.