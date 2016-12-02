Миссия ОБСЕ обеспокоена прекращением подачи воды на оккупированную территорию Луганской области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал во время брифинга первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«Я предупреждал на прошлой неделе о настоятельной необходимости вмешательства со стороны компетентных органов, чтобы 600 тыс. человек в Луганской области не оказались без воды, электричества и тепла. Кажется, что этот призыв остался без внимания. Вчера срок оплаты задолженности по счетам закончился без необходимого вмешательства», - сказал Хуг.

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Он отметил, что миссия ОБСЕ получила информацию о введении «системы нормирования потребления воды» в Луганске.

«Наши наблюдатели получили подтверждение, что водоснабжение в Луганск от водонасосной станции в Петровском уже было приостановлено, и что в городе должна быть введена система нормирования потребления воды. Еще слишком рано, чтобы заметить последствия этого, но я уверен, что многие из тех, кто почувствует их на себе, являются незащищенными людьми пожилого возраста», - добавил Хуг.

Как сообщалось, коммунальное предприятие «Попаснянский районный водоканал» является поставщиком воды для 80 тыс. жителей Луганской области, которые проживают на контролируемой украинской властью территории, а также около 1,2 млн жителей Луганщины – на временно оккупированных территориях.

Оккупанты не рассчитываются за воду, которая идет на контролируемую ими территорию из подконтрольной украинской власти части Луганской области.

Следовательно, в Попаснянском водоканале возникла значительная задолженность перед ООО «Луганское энергетическое объединение» за потребленную электрическую энергию. Вчера, 1 декабря, было прекращено электроснабжение КП «Попаснянский районный водоканал», который подавал воду в оккупированные районы.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября на брифинге по итогам переговоров глав МИД "нормандского формата" в Минске министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия выступает против рассмотрения любых механизмов относительно осуществления выплат Украине за водоснабжение в оккупированную часть Луганской области.