Обама пошутил над воспламеняющимися смартфонами

Как передает Медуза, он сравнил реформу с производством телефонов: «Если одна из компаний выпускает новый смартфон с багами, что она делает? Она исправляет их. Выпускает апгрейд».

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После этого Обама хихикнул и добавил: «Только если он не загорается — тогда его убирают с рынка».

Затем он продолжил аналогию критикуемой реформы с телефонами: «Но вы не возвращаетесь к использованию дискового телефона. Вы не говорите: „Что ж, мы отменяем смартфоны. Теперь будем сидеть [в интернете] через диал-ап“».

В последнее время Samsung несет огромные убытки в связи с неудачным дебютом смартфона Galaxy Note 7, который пришлось отзывать с рынка из-за проблем с аккумуляторными батареями. 2 сентября компания объявила о приостановке продаж новинки, которая 1 октября вновь поступила на рынок с якобы устраненной проблемой.

Однако самопроизвольные возгорания аппаратов продолжились, и всего через 10 дней руководство корпорации "из соображений безопасности" объявило о полной остановке производства этих смартфонов, которые должны были составить конкуренцию iPhone 7 американской корпорации Apple.