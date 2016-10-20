В Британии вор почти вынес из магазина под одеждой двухметровые жалюзи (фото)

В Британском городе Нортгемптон похититель-неудачник попал на камеры наблюдения мебельного магазина при попытке украсть жалюзи. Об этом пишет "Медуза".

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16 октября около двух часов дня мужчина пришел в магазин мебели Dunelm. Через какое-то время он вышел. Под его одеждой были спрятаны двухметровые жалюзи — карниз проходил через штанину и куртку и упирался в капюшон. Сотрудники магазина попытались задержать похитителя — они преследовали его до тропинки, идущей вдоль канала. Но мужчина бросил жалюзи и скрылся. Товар в итоге был поврежден.

Скриншоты с видеозаписи камер наблюдения опубликовала местная полиция.

"Сотрудники полиции хотели бы поговорить с человеком, который изображен на видео, или с кем-нибудь, кто располагает информацией о нем", — заявили в полиции графства Нортгемптоншир.