Пропавшую в Швейцарии кошку спустя год нашли в другой стране, беглянку дома ждет ошейник с GPS-слежением

Об этом сообщает The Local.

15-летняя глухая кошка Сисси потерялась в августе 2015 года. Хозяева питомца искали ее до зимы, после чего потеряли надежду.

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Хозяйка была поражена, когда узнала об обнаружении кошки в другой стране. Ее нашел житель Бонна в центре города. Сисси выглядела очень тощей.

Идентифицировать кошку помог ее микрочип. 1 октября хозяева отправятся в Бонн, чтобы забрать ее. Теперь они намерены надеть на двух своих кошек ошейники с GPS-слежением.