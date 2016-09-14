По китайскому городу прокатилась "Луна" (видео)
12:37, 14 сентября 2016Курьёзы
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В административном центре китайской провинции Фуцзянь сдулся огромный воздушный шар.
Огромный воздушный шар прокатился по китайскому городу / скриншот
Об этом сообщает агентство "Синьхуа".
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"Огромный воздушный шар в виде Луны сдувается по мере приближения", - говорится в сообщении.
При этом агентство на своей странице в Twitter отметило видео хэштегом #MidAutumnFestival, что означает "Праздник середины осени", который традиционно проходит в эти дни в Китае.
Huge moon balloon blown away in Fuzhou, E China, as #TyphoonMeranti approaches. Moonless #MidAutumnFestival? pic.twitter.com/5YqrYAuRdk— China Xinhua News (@XHNews) September 14, 2016
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