По китайскому городу прокатилась "Луна" (видео)

Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

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"Огромный воздушный шар в виде Луны сдувается по мере приближения", - говорится в сообщении.

При этом агентство на своей странице в Twitter отметило видео хэштегом #MidAutumnFestival, что означает "Праздник середины осени", который традиционно проходит в эти дни в Китае.