По китайскому городу прокатилась "Луна" (видео)

12:37, 14 сентября 2016
Курьёзы
2148 0

В административном центре китайской провинции Фуцзянь сдулся огромный воздушный шар.

скриншот

Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Читайте такжеВ египетском Луксоре запретили полеты на воздушных шарах

"Огромный воздушный шар в виде Луны сдувается по мере приближения", - говорится в сообщении.

При этом агентство на своей странице в Twitter отметило видео хэштегом #MidAutumnFestival, что означает "Праздник середины осени", который традиционно проходит в эти дни в Китае.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter