"Монстры в Кремле": Песков пока не знает, можно ли будет ловить покемонов в резиденции Путина

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Я не знаю, нет. Если я не ошибаюсь, пока эта игра не доступна на территории России, это то, что я читал. Поэтому здесь я просто не могу квалифицированно ответить, я сам в игры не играю", - сказал Песков.

"Покемоны - это не повод для того, чтобы сокровищницу мировой культуры Кремль посетить, тем более, что Кремль беспрецедентно открыт, несмотря на то, что это резиденция главы государства", - добавил пресс-секретарь Путина, отвечая на вопрос, не против ли власти, если герои "покемонов" появятся на территории Кремля, и люди устремятся туда за ними.

Читайте такжеИгра Pokémon Go выпустила покемонов в реальный мир (видео)

Напомним, ранее сообщалось, что руководство Мемориального музея холокоста в Вашингтоне запретило посетителям играть в Pokemon Go на территории учреждения.

Pokemon Go - игра с элементами дополненной реальности для гаджетов на базе Android и iOS, запущена 6 июля. Игроки перемещаются по городу со смартфонами, ищут покемонов и ловят их виртуальными покеболами. Пойманных персонажей можно тренировать, а затем сражаться с другими игроками.