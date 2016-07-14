"Монстры в Кремле": Песков пока не знает, можно ли будет ловить покемонов в резиденции Путина

13:42, 14 июля 2016
Курьёзы
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, можно ли будет "ловить" героев набирающей популярность игры Pokemon Go на территории Кремля.

REUTERS

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Я не знаю, нет. Если я не ошибаюсь, пока эта игра не доступна на территории России, это то, что я читал. Поэтому здесь я просто не могу квалифицированно ответить, я сам в игры не играю", - сказал Песков.

"Покемоны - это не повод для того, чтобы сокровищницу мировой культуры Кремль посетить, тем более, что Кремль беспрецедентно открыт, несмотря на то, что это резиденция главы государства", - добавил пресс-секретарь Путина, отвечая на вопрос, не против ли власти, если герои "покемонов" появятся на территории Кремля, и люди устремятся туда за ними.

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Напомним, ранее сообщалось, что руководство Мемориального музея холокоста в Вашингтоне запретило посетителям играть в Pokemon Go на территории учреждения.

Pokemon Go - игра с элементами дополненной реальности для гаджетов на базе Android и iOS, запущена 6 июля. Игроки перемещаются по городу со смартфонами, ищут покемонов и ловят их виртуальными покеболами. Пойманных персонажей можно тренировать, а затем сражаться с другими игроками. 

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