В Китае маленький мальчик разрушил Lego-скульптуру за 15 тысяч долларов
09:23, 03 июня 2016Курьёзы
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В Китае 29 мая открылась выставка Lego, на которой стояла фигура лиса Ника из мультфильма «Зверополис».
Мальчик разрушил Ника из мультфильма «Зверополис»
Вскоре после открытия выставки к лису подошел маленький мальчик возрастом около четырех-пяти лет и разрушил ее, передает Медуза.
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Художник по имени Чжао собирал фигуру лиса в течение трех суток. После того, как ребенок разрушил ее, Чжао опубликовал фотографии последствий на своей странице в Weibo. Он не уточнял, что именно произошло с его работой, но не скрывал сильного расстройства от произошедшего.
Произведение Чжао оценивалось в 100 тысяч юаней (15 тысяч долларов или чуть больше миллиона рублей). Автор работы принял извинения родителей ребенка и не стал требовать с них компенсации.
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