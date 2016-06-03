В Китае маленький мальчик разрушил Lego-скульптуру за 15 тысяч долларов

Вскоре после открытия выставки к лису подошел маленький мальчик возрастом около четырех-пяти лет и разрушил ее, передает Медуза.

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Художник по имени Чжао собирал фигуру лиса в течение трех суток. После того, как ребенок разрушил ее, Чжао опубликовал фотографии последствий на своей странице в Weibo. Он не уточнял, что именно произошло с его работой, но не скрывал сильного расстройства от произошедшего.

Произведение Чжао оценивалось в 100 тысяч юаней (15 тысяч долларов или чуть больше миллиона рублей). Автор работы принял извинения родителей ребенка и не стал требовать с них компенсации.