Трехлетний ребенок сел за руль вместо пьяной матери в штате Оклахома
14:27, 23 октября 2015Курьёзы
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33-летняя женщина была арестована в американском штате Оклахома после того, как в пьяном виде выпала из своего автомобиля, после чего машиной некоторое время управлял ее трехлетний сын.
В автомобиле также находился брат-близнец мальчика / lifeusa.ru
Как сообщает местная полиция, Талоа Фостер обвиняется в оставлении ребенка в опасности, передает Би-би-си. Очевидцы рассказывают, что мальчик схватился за руль автомобиля и пытался вести машину после того, как его мать выпала из нее.
В автомобиле также находился брат-близнец мальчика.
В результате машина врезалась в придорожное ограждение в 130 км к юго-востоку от столицы штата. По данным полиции, ни один из мальчиков не пострадал.
Сама Фостер утверждает, что ее сын отстегнул ремень безопасности, и она выпала из автомобиля, когда пыталась вновь застегнуть его.
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