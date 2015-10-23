Трехлетний ребенок сел за руль вместо пьяной матери в штате Оклахома

Как сообщает местная полиция, Талоа Фостер обвиняется в оставлении ребенка в опасности, передает Би-би-си. Очевидцы рассказывают, что мальчик схватился за руль автомобиля и пытался вести машину после того, как его мать выпала из нее.

В автомобиле также находился брат-близнец мальчика.

В результате машина врезалась в придорожное ограждение в 130 км к юго-востоку от столицы штата. По данным полиции, ни один из мальчиков не пострадал.

Сама Фостер утверждает, что ее сын отстегнул ремень безопасности, и она выпала из автомобиля, когда пыталась вновь застегнуть его.