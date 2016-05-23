Жириновский вспомнил "всю казну на войну" и предложил уничтожить ядерным ударом 200 тысяч человек

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал накануне поздно ночью в эфире политического ток-шоу "Воскресный вечер" на пропагандистском телеканале "Россия-1".

Читайте такжеПроизводитель похвалил генерала, оторвавшего ручку от нового джипа на глазах у Путина: "настоящий мужчина, супермен"

"В Северном море есть остров, маленькая страна - 200 тыс. население. Брюсселю сказать: вот остров, видите, а теперь нет острова, страны. Вы что хотите, чтобы нас били по морде, чтобы Донбасс обстреливали?", - сказал Жириновский.

"Надо показать, на что способны наши ядерные силы", - подчеркнул он.

Он убежден, что Запад согласился бы на все, если бы российская армия подошла к Киеву.

"Наступать надо и биться под Брюсселем, под Варшавой, под Прагой … Вы все ждете, когда снова обрушится", - сказал он.

Жириновский считает, что нужно делать жёсткие заявления, и в качестве примера привел высказывание российского царя Александра ІІІ: "Всю казну - на войну".

По его словам, базы НАТО все ближе к России, и может наступить "22 июня".

При этом он заявил, что Западу нужны постоянно война и конфликт.

"Америка – это страна, вот такой урод, ему обязательно нужен конфликт, они пришли с пистолетом на чужие земли, всех там перестреляли…, им нужна постоянная война и постоянное господство", - утверждает Жириновский.

При этом он заявил, что "больными" были Наполеон, Гитлер и советские коммунисты, которые хотели господства: "Все, кто говорит о господстве, о том, что мы самые лучшие – это негодяи, мерзавцы, сумасшедшие".

"Мы (Россия- УНИАН) лучше всех, но мы им угрожаем, и они этого не хотят, они хотят, чтобы весь мир был как Африка, как Сомали", - сказал при этом Жириновский.

Он высказал убеждение, что США подбрасывают "уголек" в Сирии, Европа "подожгла" Украину, а потом "подожгут" Беларусь и Казахстан.