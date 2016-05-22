Теракт в Авдеевке: появились фото последствий артобстрела боевиков

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции Донетчины.

Кроме того, в результате попадания снаряда во двор частного домовладения по улице Леваневского, 9, повреждены окна, крыша и фасад дома.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая оказывает помощь горожанам и документирует последствия преступлений террористов, которые ежедневно открывают огонь по городу.

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Также отмечается, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщал штаб АТО, боевики осуществили мощные огневые налеты на Авдеевку, потом развернули орудия и ударили в сторону Донецка.