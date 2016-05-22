Польша разрешила ввод войск НАТО в мирное время - СМИ

Эти поправки позволят группе быстрого реагирования НАТО войти в Польшу не только в критических случаях, но и в состоянии мира, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Канцелярии президента страны.

Согласно закону, президент Польши, по просьбе министра обороны и с предварительного согласия премьер-министра, может санкционировать пребывание иностранных войск (главным образом НАТО и ЕС) на территории Польши в рамках укрепления польских вооруженных сил в мирное время.

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При этом в официальном разрешении должны быть указаны цель пребывания и число иностранных войск, а также другие важные для польской обороны обстоятельства. В то же время в зависимости от ситуации союзным войскам будут предоставляться те же полномочия, которые имеет польская армия.

Ранее министр обороны Польши заявлял, что его страна станет полноправным членом НАТО летом этого года. В частности, по его словам, характер присутствия страны в Североатлантическом альянсе изменится после саммита организации в Варшаве, который состоится 8-9 июля.