"Почта России" доставила литр воды из-под крана вместо банки икры (фото)

Кроме того, вместо шести дней посылка путешествовала месяц и обошлась отправителю в 800 рублей, передает SakhalinMedia.

По словам жительницы Калининграда Юлии, 10 февраля из отделения "Почты России" города Анива Сахалинской области (индекс 694030) в 12.41 была отправлена посылка с объявленной ценностью в две тысячи рублей и весом 3 кг 949 г. В бандероли отправили японские сладости и литровую банку красной икры.

Отправитель оплатил сверху 800 рублей за то, чтобы посылка полетела первым классом – Авиа. Таким образом, Юлия должна была получить свои гостинцы через шесть дней. Однако вместо обещанной недели доставка затянулась на целый месяц. Посылка была получена только 3 марта в 12.37 в городе Калининграде (индекс 236023). Вместо икры и сладостей при вскрытии девушка обнаружила полуторалитровую бутылку от минеральной воды, наполненную водой из-под крана.

"Обидно", — все, что смогла сказать Юлия от такого огорчения.

Доказать уже ничего не получится, так как при получении посылку не взвешивали и открывали только дома. Но отправитель будет требовать возврата хотя бы тех денежных средств, которые были потрачены за скорость доставки.

Напомним, "Почта России" по ошибке доставила московским полицейским 5 килограммов "спайса".