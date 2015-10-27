Под Хабаровском работники ритуальной службы перевозили в гробу полтонны черной икры (фото)

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Сотрудники дорожной службы в Хабаровском крае, остановившие автобус ритуального агентства за превышение скорости, нашли 0,5 тонны черной икры, спрятанной в гробу и прикрытой венками. Автобус остановили на 34 километре трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. Мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что перевозит тело умершей женщины из поселка Маяк Нанайского района в Хабаровск. В ходе составления административного материала полицейские предложили водителю добровольно открыть салон для осмотра. В сумках под траурными венками инспекторы обнаружили пластиковые контейнеры с икрой, предположительно осетровых видов рыб", - говорится в сообщении.

Два работника ритуального агентства были задержаны. По их словам, к ним обратился незнакомец и попросил перевезти в Хабаровск тело умершей родственницы. За поездку водителю с напарником пообещали 25 тыс. рублей (около 400 долларов).