Пьющий вино вместо воды испанец умер в возрасте 107 лет
13:41, 04 февраля 2016Курьёзы
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В Испании скончался 107-летний Антонио Докампо Гарсиа (Antonio Docampo García), потреблявший вместо воды изготовленный на собственной винодельне алкогольный напиток без консервантов.
Антонио Докампо Гарсиа / vinetur.com
Сын Гарсии Мануэль Докампо (Manuel Docampo) сообщил, что его отец выпивал около 1,5 литра вина в день, сообщает Lenta.ru по информации ABC.
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Также он мог употребить бокал бренди перед завтраком, чтобы «уже с утра зарядиться энергией». «Если производилось 60 тысяч литров вина в год, то три тысячи из них он оставлял для себя. Его любовь к этому напитку была безграничной», — сказал Мануэль Докампо.
Сколько лет мужчина не пил воду, неизвестно.
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