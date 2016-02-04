Пьющий вино вместо воды испанец умер в возрасте 107 лет

Сын Гарсии Мануэль Докампо (Manuel Docampo) сообщил, что его отец выпивал около 1,5 литра вина в день, сообщает Lenta.ru по информации ABC.

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Также он мог употребить бокал бренди перед завтраком, чтобы «уже с утра зарядиться энергией». «Если производилось 60 тысяч литров вина в год, то три тысячи из них он оставлял для себя. Его любовь к этому напитку была безграничной», — сказал Мануэль Докампо.

Сколько лет мужчина не пил воду, неизвестно.