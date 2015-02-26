В британских KFC появились кофейные стаканчики из печенья и шоколада

В ресторанах быстрого питания KFC в Великобритании начали подавать кофе в съедобных стаканах. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mirror. Новая посуда изготовлена из уникального печенья, которое оборачивается в сахарную бумагу, а затем покрывается слоем термостойкого белого шоколада, на который нанесен логотип компании.

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Отмечается, что изначально стакан твердый и есть его затруднительно, однако с течением времени он начинает таять. Чашка была создана совместно с компанией The Robin Collective, которая занимается производством экспериментальной посуды.

Представитель фирмы Бренди Райт (Brandy Wright) заявил, что новые стаканы полностью съедобны и пропитываются натуральными ароматизаторами.

«Мы пропитали чашки ароматами окружающей среды — запахами полевых цветов, свежескошенной травы и даже кокосового солнцезащитного крема», — заявил Райт. Он уточнил, что были использованы именно эти ароматы, поскольку они могут навеять воспоминания о теплой погоде, летних каникулах и отпусках.